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Страсбург - Монако 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
12 Сентября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Страсбург
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монако
Монако
1ДанияврФилип Йоргенсен
16ШвециязщДженезис Антви
4Коста-РиказщХейланд Митчелл
6ФранциязщИсмаэль Дукуре
36Испаниязщ Осо
21СенегалпзПап Диоп
23ПортугалияпзДиогу де Соуза
10СШАпзДжованни Рейна
80МароккопзЖессим Яссин
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
30ИспаниянпХакобо Ортега
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
15АнглиязщЭрик Дайер
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
8СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
28ФранцияпзМамаду Кулибали
17БельгияпзСтанис Идумбо
29ГерманиянпПарис Бруннер
11ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
История личных встреч
17.05.2026Франция — Лига 134-й турСтрасбург5 : 4Монако
05.02.2026Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург3 : 1Монако
31.08.2025Франция — Лига 13-й турМонако3 : 2Страсбург
19.04.2025Франция — Лига 130-й турМонако0 : 0Страсбург
09.11.2024Франция — Лига 111-й турСтрасбург1 : 3Монако
10.03.2024Франция - Лига 125-й турСтрасбург0 : 1Монако
20.08.2023Франция - Лига 12-й турМонако3 : 0Страсбург
02.04.2023Франция - Лига 129-й турМонако4 : 3Страсбург
06.08.2022Франция - Лига 11-й турСтрасбург1 : 2Монако
13.03.2022Франция - Лига 128-й турСтрасбург1 : 0Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Париж37
3
Лига чемпионов
Лион37
4
Лига чемпионов
Лилль37
5
Лига Европы
Ренн37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель33
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Страсбург
0%
Ничья
0%
Монако
100%

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