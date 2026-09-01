Страсбург - Монако 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|36
|зщ
|Осо
|21
|пз
|Пап Диоп
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|10
|пз
|Джованни Рейна
|80
|пз
|Жессим Яссин
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|30
|нп
|Хакобо Ортега
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|8
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|17
|пз
|Станис Идумбо
|29
|нп
|Парис Бруннер
|11
|нп
|Маттис Аблин
|Филипе Луис
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|5 : 4
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ренн
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|3
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0