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Париж - Лион 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
12 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Париж
Лион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Лион, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Лион
Лион
1ГерманияврКевин Трапп
17ФранциязщАдама Камара
31АлжирзщСамир Шерги
42ИталиязщДиего Коппола
14МализщАмари Траоре
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
15ИталияпзЛука Колеошо
10АлжирпзИлан Кеббаль
20ФранцияпзМаксим Лопес
7ФранцияпзПабло Пажи
9МалинпЛассин Синайоко
1СловакияврДоминик Грейф
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
20АвстриязщФеликс Бахер
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
2ДанияпзМадс Бидструп
23АнглияпзТайлер Мортон
8ФранцияпзКорентин Толиссо
7ГанапзЭрнест Нуама
10ЧехияпзПавел Шульц
17БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
08.03.2026Франция — Лига 125-й турЛион1 : 1Париж
29.10.2025Франция — Лига 110-й турПариж3 : 3Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Париж37
3
Лига чемпионов
Лион37
4
Лига чемпионов
Лилль37
5
Лига Европы
Ренн37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель33
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Париж
33%
Ничья
0%
Лион
67%

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