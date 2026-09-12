Париж - Лион 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Лион, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
|31
|зщ
|Самир Шерги
|42
|зщ
|Диего Коппола
|14
|зщ
|Амари Траоре
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|15
|пз
|Лука Колеошо
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|20
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|пз
|Павел Шульц
|17
|нп
|Луа Опенда
|Лиам Росеньор
|Паулу Фонсека
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ренн
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|3
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0