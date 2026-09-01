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Лорьян - Тулуза 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
12 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция);
Лорьян
Тулуза

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Тулуза, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Тулуза
Тулуза
38ШвейцарияврИвон Мвого
20ГвинеязщДембо Силла
3ТунисзщМонтассар Тальби
32ГаназщНатаниэль Аджей
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
33ФранцияпзГабен Бернардо
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
42Кот-д&#039;ИвуарнпМамаду Коне
60ФранцияврМатис Нифлор
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
94ФранциязщIsmail Diallo
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
6ФранцияпзАлексис Восса
8ДанияпзТомас Йёргенсен
9АргентинанпСантьяго Идальго
37ФранциянпИльяс Азизи
13КанаданпДжейсен Расселл-Роу
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияАлександр Дюжо (и.о.)
ДанияЙенс Бертел Аску
История личных встреч
21.03.2026Франция — Лига 127-й турТулуза1 : 0Лорьян
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛорьян1 : 1Тулуза
28.04.2024Франция - Лига 131-й турЛорьян1 : 2Тулуза
03.12.2023Франция - Лига 114-й турТулуза1 : 1Лорьян
23.04.2023Франция - Лига 132-й турЛорьян0 : 1Тулуза
21.08.2022Франция - Лига 13-й турТулуза2 : 2Лорьян
31.10.2018Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза0 : 1Лорьян
08.02.2017Франция - Лига 124-й турЛорьян1 : 1Тулуза
10.12.2016Франция - Лига 117-й турТулуза3 : 2Лорьян
16.04.2016Франция - Лига 134-й турЛорьян1 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Париж37
3
Лига чемпионов
Лион37
4
Лига чемпионов
Лилль37
5
Лига Европы
Ренн37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель33
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лорьян
0%
Ничья
0%
Тулуза
0%

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