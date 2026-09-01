Лорьян - Тулуза 12 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Тулуза, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|38
|вр
|Ивон Мвого
|20
|зщ
|Дембо Силла
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|33
|пз
|Габен Бернардо
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
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|Артур Эбонг
|42
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|Мамаду Коне
|60
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|Матис Нифлор
|3
|зщ
|Марк Маккензи
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|Расмус Николайсен
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|Christ Tape
|94
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|Ismail Diallo
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|6
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|Алексис Восса
|8
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|Томас Йёргенсен
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
|37
|нп
|Ильяс Азизи
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо (и.о.)
|Йенс Бертел Аску
|21.03.2026
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|08.02.2017
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 2
|16.04.2016
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ренн
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|3
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0