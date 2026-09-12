Гавр - Анже 12 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Анже, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|93
|вр
|Готье Галлон
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|12
|зщ
|Элиас Йелерт
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|9
|нп
|Джош Майя
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|18
|нп
|Джим Аллевина
|26
|нп
|Антони Бермон
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|Дидье Дигар
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|18.04.2026
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ренн
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
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|3
|11
|Марсель
|3
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
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|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
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