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Гавр - Анже 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
12 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Гавр
Анже

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Анже, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Анже
Анже
93ФранцияврГотье Галлон
15ЯпониязщАюму Сэко
23ФранциязщВенсан Сассо
5АлжирзщАхмед Туба
12ДаниязщЭлиас Йелерт
32ФранциязщТимоте Пембеле
26ФранцияпзСаймон Эбоног
7МароккопзАмир Ричардсон
14ФранцияпзРассул Ндиайе
25ТанзаниянпМбвана Саматта
9НигериянпДжош Майя
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
2ГаитипзКарлан Аркюс
17ФранцияпзJoseph Kalulu
14МароккопзЯссин Белькдим
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
18ГабоннпДжим Аллевина
26ФранциянпАнтони Бермон
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
История личных встреч
18.04.2026Франция — Лига 130-й турАнже1 : 1Гавр
04.01.2026Франция — Лига 117-й турГавр2 : 1Анже
02.02.2025Франция — Лига 120-й турАнже1 : 1Гавр
01.12.2024Франция — Лига 113-й турГавр0 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Париж37
3
Лига чемпионов
Лион37
4
Лига чемпионов
Лилль37
5
Лига Европы
Ренн37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель33
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гавр
0%
Ничья
0%
Анже
0%

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