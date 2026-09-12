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Осер - Ницца 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
12 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Осер
Ницца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ницца, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Ницца
Ницца
23МавританияврМамаду Диоп
27ФранциязщЛамин Си
92Кот-д&#039;ИвуарзщКлеман Акпа
20Кот-д&#039;ИвуарзщСинали Дьоманде
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
3ГваделупапзРеми Лабо Ласкари
8ФранцияпзНауиру Ахамада
46БельгияпзАртур Пьедфор
5ФранцияпзКевин Дануа
10КамерунпзДэнни Намасо
9АнглиянпКэмерон Арчер
23СенегалврЙеванн Диуф
35ФранциязщXavier Mandza
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
28БельгиязщАксель Витсель
92ФранцияпзЖонатан Клосс
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
27ФранцияпзНильс Нкунку
10ФранциянпСофьян Диоп
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
7ФранциянпГотье Эн
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
10.05.2026Франция — Лига 133-й турОсер2 : 1Ницца
23.08.2025Франция — Лига 12-й турНицца3 : 1Осер
14.03.2025Франция — Лига 126-й турНицца1 : 1Осер
18.08.2024Франция — Лига 11-й турОсер2 : 1Ницца
06.01.2024Кубок Франции1/32 финалаНицца0 : 0 4 : 2Осер
03.03.2023Франция - Лига 126-й турНицца1 : 1Осер
16.10.2022Франция - Лига 111-й турОсер1 : 1Ницца
31.10.2018Франция - Кубок лиги1/16 финалаНицца3 : 2Осер
21.04.2012Франция - Лига 133-й турНицца1 : 0Осер
11.12.2011Франция - Лига 117-й турОсер2 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Париж37
3
Лига чемпионов
Лион37
4
Лига чемпионов
Лилль37
5
Лига Европы
Ренн37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель33
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Осер
100%
Ничья
0%
Ницца
0%

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