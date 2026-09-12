Осер - Ницца 12 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ницца, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|27
|зщ
|Ламин Си
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|46
|пз
|Артур Пьедфор
|5
|пз
|Кевин Дануа
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|10
|нп
|Софьян Диоп
|11
|нп
|Элье Ваи
|7
|нп
|Готье Эн
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|Оливье Панталони
|10.05.2026
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|21.04.2012
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|11.12.2011
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ренн
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|3
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0