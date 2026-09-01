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Насьонал - Алверка 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
12 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Насьонал
Алверка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Алверка, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
18.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур Насьонал1 : 0Алверка
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Алверка1 : 0Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Жил Висенте47
8 Брага47
9 Маритиму57
10 Академику55
11 Витория Гимарайнш54
12 Морейренсе54
13 Насьонал54
14 Фамаликан53
15 Риу Аве53
16
Стыковая зона
Алверка52
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Насьонал
0%
Ничья
0%
Алверка
0%

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