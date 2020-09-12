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Каза Пия - Порту 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
12 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Каза Пия
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Порту
Порту
95 Хорватия вр Ivan Mandic
18 Португалия зщ Андреш Жералдеш
4 Португалия зщ Жоау Голарт
43 Бразилия зщ David Sousa
75 Португалия пз Pedro Silva Rosas
16 Испания пз Сельви Клуа
80 Гана пз Лоуренс Офори
19 Уругвай пз Kevin Prieto
70 Португалия пз Жоау Регу
11 Бельгия пз Mohamed El Boukammiri
9 Португалия нп Энрике Араужу
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
4 Польша зщ Якуб Кивёр
5 Польша зщ Ян Беднарек
74 Португалия зщ Франсишку Моура
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
19 Португалия нп Андре Силва
11 Бразилия нп Пепе
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Каза Пия2 : 1Порту
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Порту4 : 0Каза Пия
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Каза Пия0 : 1Порту
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Порту2 : 0Каза Пия
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Каза Пия1 : 2Порту
09.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Порту3 : 1Каза Пия
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Порту2 : 1Каза Пия
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Каза Пия0 : 0Порту
05.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 3Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Жил Висенте47
8 Брага47
9 Маритиму57
10 Академику55
11 Витория Гимарайнш54
12 Морейренсе54
13 Насьонал54
14 Фамаликан53
15 Риу Аве53
16
Стыковая зона
Алверка52
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия51
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Каза Пия
0%
Ничья
0%
Порту
100%

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