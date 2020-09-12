Каза Пия - Порту 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|95
|вр
|Ivan Mandic
|18
|зщ
|Андреш Жералдеш
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|43
|зщ
|David Sousa
|75
|пз
|Pedro Silva Rosas
|16
|пз
|Сельви Клуа
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|19
|пз
|Kevin Prieto
|70
|пз
|Жоау Регу
|11
|пз
|Mohamed El Boukammiri
|9
|нп
|Энрике Араужу
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|19
|нп
|Андре Силва
|11
|нп
|Пепе
|Франческо Фариоли
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Брага
|4
|7
|9
|Маритиму
|5
|7
|10
|Академику
|5
|5
|11
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|12
|Морейренсе
|5
|4
|13
|Насьонал
|5
|4
|14
|Фамаликан
|5
|3
|15
|Риу Аве
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|5
|1