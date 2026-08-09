Академику - Витория Гимарайнш 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Витория Гимарайнш, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|06.09.2026
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2026
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|22.08.2026
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2026
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|09.08.2026
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Брага
|4
|7
|9
|Маритиму
|5
|7
|10
|Академику
|5
|5
|11
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|12
|Морейренсе
|5
|4
|13
|Насьонал
|5
|4
|14
|Фамаликан
|5
|3
|15
|Риу Аве
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|5
|1