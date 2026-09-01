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Твенте - АДО Ден Хааг 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
12 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Твенте
АДО Ден Хааг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - АДО Ден Хааг, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
АДО Ден Хааг
Гаага
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
4 Нидерланды зщ Руд Нейстад
29 Дания зщ Аске Адельгор
10 Марокко пз Юнес Таха
11 Нидерланды пз Дан Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Франция пз Дауда Вайдман
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
27 Норвегия нп Сондре Эрьясетер
1 Буркина-Фасо вр Килиан Никиема
3 Нидерланды зщ Паскаль Мюлдер
15 Нидерланды зщ Милан Хокке
2 Нидерланды зщ Отниэль Ратеринк
18 Гвинея зщ Секу Силла
25 Финляндия пз Юхо Кило
14 Нидерланды пз Милиан Хименес
7 Нидерланды пз Дарил ван Мигем
11 Нидерланды пз Эван Роттир
27 Кюрасао нп Найджел Томас
46 Чехия нп Янник Эдуардо
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
16.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Твенте3 : 2АДО Ден Хааг
07.11.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур АДО Ден Хааг2 : 4Твенте
07.12.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур АДО Ден Хааг0 : 0Твенте
14.04.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур АДО Ден Хааг2 : 1Твенте
09.12.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Твенте2 : 3АДО Ден Хааг
24.02.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АДО Ден Хааг1 : 1Твенте
17.09.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Твенте4 : 1АДО Ден Хааг
04.03.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур АДО Ден Хааг2 : 1Твенте
15.08.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте1 : 4АДО Ден Хааг
04.02.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур АДО Ден Хааг2 : 0Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Фейеноорд511
4
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг51
17
Зона вылета
Виллем II41
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Твенте
0%
Ничья
0%
АДО Ден Хааг
0%

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