Твенте - АДО Ден Хааг 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - АДО Ден Хааг, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|10
|пз
|Юнес Таха
|11
|пз
|Дан Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|1
|вр
|Килиан Никиема
|3
|зщ
|Паскаль Мюлдер
|15
|зщ
|Милан Хокке
|2
|зщ
|Отниэль Ратеринк
|18
|зщ
|Секу Силла
|25
|пз
|Юхо Кило
|14
|пз
|Милиан Хименес
|7
|пз
|Дарил ван Мигем
|11
|пз
|Эван Роттир
|27
|нп
|Найджел Томас
|46
|нп
|Янник Эдуардо
|Джон ван ден Бром
|16.05.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|07.11.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 4
|07.12.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 1
|09.12.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 3
|24.02.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|17.09.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|4 : 1
|04.03.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|15.08.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 4
|04.02.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|5
|11
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|5
|1
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1