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Гоу Эхед Иглс - Гронинген 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
12 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Гронинген, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Гронинген
Гронинген
1 Норвегия вр Хьетиль Хёуг
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
16 Швеция пз Виктор Эдвардсен
17 Бельгия пз Матис Сюре
29 Дания нп Эрик Флатакер
1 Суринам вр Этьен Вассен
14 Нидерланды зщ Йорг Схрёдерс
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Венгрия зщ Марк Чингер
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
24 Нидерланды пз Пелле Клемент
17 Нидерланды нп David van der Werff
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
11.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген0 : 0Гоу Эхед Иглс
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Гронинген
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1Гронинген
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гронинген0 : 1Гоу Эхед Иглс
07.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Гронинген
21.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Гронинген1 : 0Гоу Эхед Иглс
06.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гронинген2 : 1Гоу Эхед Иглс
21.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Гронинген
22.04.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Гронинген
18.12.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гронинген1 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Фейеноорд511
4
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг51
17
Зона вылета
Виллем II41
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гоу Эхед Иглс
0%
Ничья
0%
Гронинген
0%

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