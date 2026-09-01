Гоу Эхед Иглс - Гронинген 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Гронинген, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Хьетиль Хёуг
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|17
|пз
|Матис Сюре
|29
|нп
|Эрик Флатакер
|1
|вр
|Этьен Вассен
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Марк Чингер
|2
|зщ
|Wouter Prins
|8
|пз
|Tika de Jonge
|18
|пз
|Тиго Ланд
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|Джозеф Остинг
|Дик Люккин
|11.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|21.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|22.04.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|18.12.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|5
|11
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|5
|1
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1