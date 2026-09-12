Фортуна - Аякс 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|3
|зщ
|Родриго Гут
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|9
|нп
|Антони Дескотт
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|6
|зщ
|Тило Керер
|15
|зщ
|Юри Бас
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|18
|пз
|Дави Классен
|24
|пз
|Йорти Мокио
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Оскар Глух
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|Данни Бёйс
|Мичел Санчес
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|09.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|06.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|5
|11
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|5
|1
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1