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Фортуна - Аякс 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
12 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фортуна
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
3 Бразилия зщ Родриго Гут
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
20 Франция пз Эдуар Мишю
22 Нидерланды пз Шайло 'т Занд
9 Бельгия нп Антони Дескотт
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
3 Дания зщ Антон Гоэи
6 Германия зщ Тило Керер
15 Нидерланды зщ Юри Бас
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
18 Нидерланды пз Дави Классен
24 Бельгия пз Йорти Мокио
8 Германия пз Юлиан Брандт
10 Израиль пз Оскар Глух
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
99 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Аякс4 : 1Фортуна
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна1 : 3Аякс
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фортуна0 : 2Аякс
18.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Аякс5 : 0Фортуна
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс2 : 2Фортуна
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна0 : 0Аякс
09.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс4 : 0Фортуна
06.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 3Аякс
22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс5 : 0Фортуна
21.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна0 : 5Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Фейеноорд511
4
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг51
17
Зона вылета
Виллем II41
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Фортуна
0%
Ничья
50%
Аякс
50%

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