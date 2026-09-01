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Камбюр - НЕК Неймеген 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Аудеватер, Нидерланды);
Камбюр
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - НЕК Неймеген, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камбюр
Леуварден
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
27.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала Камбюр1 : 2 ДВНЕК Неймеген
11.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген0 : 0Камбюр
04.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Камбюр0 : 1НЕК Неймеген
03.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Камбюр1 : 2НЕК Неймеген
16.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Камбюр1 : 2НЕК Неймеген
26.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген2 : 3Камбюр
17.01.2021 Нидерланды - Первый дивизион 20-й тур НЕК Неймеген0 : 0Камбюр
28.08.2020 Нидерланды - Первый дивизион 1-й тур Камбюр2 : 0НЕК Неймеген
31.01.2020 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур НЕК Неймеген0 : 2Камбюр
01.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 13-й тур Камбюр0 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Фейеноорд511
4
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг51
17
Зона вылета
Виллем II41
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Камбюр
0%
Ничья
0%
НЕК Неймеген
0%

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