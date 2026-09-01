Коньяспор - Трабзонспор 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Трабзонспор, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Фатих Текке
|22.05.2026
|Кубок Турции
|Финал
|2 : 1
|27.04.2026
|Турция — Суперлига
|31-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|03.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 2
|03.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 3
|10.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бешикташ
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Коджаэлиспор
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Трабзонспор
|4
|7
|5
|Амед
|4
|7
|6
|Газиантеп
|4
|7
|7
|Аланьяспор
|4
|7
|8
|Генчлербирлиги
|4
|7
|9
|Фенербахче
|4
|6
|10
|Касымпаша
|4
|6
|11
|Ризеспор
|4
|6
|12
|Истанбул Башакшехир
|4
|4
|13
|Самсунспор
|4
|4
|14
|Чорум
|4
|4
|15
|Эрзурумспор
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Гёзтепе
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Коньяспор
|4
|0