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Коньяспор - Трабзонспор 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42276
12 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Коньяспор
Трабзонспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Трабзонспор, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коньяспор
Конья
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Турция Фатих Текке
История личных встреч
22.05.2026 Кубок Турции Финал Трабзонспор2 : 1Коньяспор
27.04.2026 Турция — Суперлига 31-й тур Коньяспор2 : 1Трабзонспор
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Трабзонспор3 : 1Коньяспор
03.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Коньяспор1 : 0Трабзонспор
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Трабзонспор3 : 2Коньяспор
03.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Коньяспор1 : 3Трабзонспор
10.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Трабзонспор2 : 1Коньяспор
29.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Коньяспор2 : 1Трабзонспор
06.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Трабзонспор2 : 2Коньяспор
13.02.2022 Турция - Суперлига 25-й тур Трабзонспор2 : 1Коньяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бешикташ512
2
Лига чемпионов
Галатасарай410
3
Лига Европы
Коджаэлиспор49
4
Лига конференций
Трабзонспор47
5 Амед47
6 Газиантеп47
7 Аланьяспор47
8 Генчлербирлиги47
9 Фенербахче46
10 Касымпаша46
11 Ризеспор46
12 Истанбул Башакшехир44
13 Самсунспор44
14 Чорум44
15 Эрзурумспор54
16
Зона вылета
Эюпспор43
17
Зона вылета
Гёзтепе41
18
Зона вылета
Коньяспор40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Коньяспор
0%
Ничья
0%
Трабзонспор
0%

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