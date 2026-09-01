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Арсенал Дз - Барановичи 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Арсенал Дз
Барановичи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Барановичи, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Барановичи
Барановичи
История личных встреч
08.05.2026 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Барановичи1 : 1Арсенал Дз
16.10.2021 Беларусь - Первая лига 27-й тур Арсенал Дз2 : 0Барановичи
31.07.2021 Беларусь - Первая лига 16-й тур Барановичи1 : 2Арсенал Дз
09.05.2021 Беларусь - Первая лига 5-й тур Арсенал Дз5 : 0Барановичи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2042
2
Лига конференций
МЛ Витебск1940
3
Лига конференций
Динамо Мн1940
4 Гомель2136
5 Динамо-Брест2134
6 Минск2234
7 Витебск2132
8 Неман2031
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2124
12 Арсенал Дз2122
13 БАТЭ2017
14
Стыковая зона
Белшина2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Дз
0%
Ничья
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Барановичи
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