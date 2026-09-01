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Витебск - Белшина 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Витебск
Белшина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Белшина, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
09.05.2026 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Белшина1 : 0Витебск
03.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Витебск2 : 2Белшина
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Белшина2 : 2Витебск
19.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Витебск1 : 1Белшина
17.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина1 : 1Витебск
08.08.2016 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Витебск1 : 0Белшина
11.04.2016 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Белшина0 : 1Витебск
08.08.2015 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск1 : 1Белшина
19.04.2015 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Белшина1 : 1Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2042
2
Лига конференций
МЛ Витебск1940
3
Лига конференций
Динамо Мн1940
4 Гомель2136
5 Динамо-Брест2134
6 Минск2234
7 Витебск2132
8 Неман2031
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2124
12 Арсенал Дз2122
13 БАТЭ2017
14
Стыковая зона
Белшина2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витебск
0%
Ничья
0%
Белшина
0%

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