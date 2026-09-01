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Неман - Торпедо-БелАЗ 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
12 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Неман
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
09.05.2026 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Неман
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Неман1 : 1Торпедо-БелАЗ
24.05.2025 Кубок Беларуси Финал Неман3 : 0Торпедо-БелАЗ
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Неман
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4Неман
07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Неман1 : 0Торпедо-БелАЗ
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Неман
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2042
2
Лига конференций
МЛ Витебск1940
3
Лига конференций
Динамо Мн1940
4 Гомель2136
5 Динамо-Брест2134
6 Минск2234
7 Витебск2132
8 Неман2031
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2124
12 Арсенал Дз2122
13 БАТЭ2017
14
Стыковая зона
Белшина2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Неман
0%
Ничья
0%
Торпедо-БелАЗ
0%

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