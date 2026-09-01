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Атлетико Минейро - Флуминенсе 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 27-й тур
Атлетико Минейро
Флуминенсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Флуминенсе, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
22.03.2026 Бразилия — Серия А 8-й тур Флуминенсе1 : 0Атлетико Минейро
05.10.2025 Бразилия — Серия А 27-й тур Флуминенсе3 : 0Атлетико Минейро
11.05.2025 Бразилия — Серия А 8-й тур Атлетико Минейро3 : 2Флуминенсе
26.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 2-й матч Атлетико Минейро2 : 0Флуминенсе
19.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Флуминенсе1 : 0Атлетико Минейро
25.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Атлетико Минейро0 : 2Флуминенсе
04.05.2024 Бразилия - Серия А 5-й тур Флуминенсе2 : 2Атлетико Минейро
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Атлетико Минейро2 : 0Флуминенсе
22.06.2023 Бразилия - Серия А 11-й тур Флуминенсе1 : 1Атлетико Минейро
01.10.2022 Бразилия - Серия А 29-й тур Атлетико Минейро2 : 0Флуминенсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2654
2 Палмейрас2653
3 Атлетико Паранаэнсе2645
4 Флуминенсе2645
5 Баия2643
6 Крузейро2642
7 Коритиба2637
8 Атлетико Минейро2536
9 Ред Булл Брагантино2535
10 Сан-Паулу2533
11 Витория2632
12 Коринтианс2632
13 Сантос2532
14 Ботафого2531
15 Гремио2528
16 Мирасол2628
17
Зона вылета
Васко да Гама2525
18
Зона вылета
Интернасьонал2625
19
Зона вылета
Ремо2623
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2517
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атлетико Мин
0%
Ничья
0%
Флуминенсе
0%

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