Атлетико Минейро - Флуминенсе 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Флуминенсе, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хорхе Сампаоли
|22.03.2026
|Бразилия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Бразилия — Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Бразилия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|26.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|19.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|25.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|26
|54
|2
|Палмейрас
|26
|53
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|45
|4
|Флуминенсе
|26
|45
|5
|Баия
|26
|43
|6
|Крузейро
|26
|42
|7
|Коритиба
|26
|37
|8
|Атлетико Минейро
|25
|36
|9
|Ред Булл Брагантино
|25
|35
|10
|Сан-Паулу
|25
|33
|11
|Витория
|26
|32
|12
|Коринтианс
|26
|32
|13
|Сантос
|25
|32
|14
|Ботафого
|25
|31
|15
|Гремио
|25
|28
|16
|Мирасол
|26
|28
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|26
|25
| 19
Зона вылета
|Ремо
|26
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|25
|17