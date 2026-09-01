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Палмейрас - Сан-Паулу 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 27-й тур
Палмейрас
Сан-Паулу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Сан-Паулу, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
22.03.2026 Бразилия — Серия А 8-й тур Сан-Паулу0 : 1Палмейрас
05.10.2025 Бразилия — Серия А 27-й тур Сан-Паулу2 : 3Палмейрас
11.05.2025 Бразилия — Серия А 8-й тур Палмейрас1 : 0Сан-Паулу
18.08.2024 Бразилия - Серия А 23-й тур Палмейрас2 : 1Сан-Паулу
30.04.2024 Бразилия - Серия А 4-й тур Сан-Паулу0 : 0Палмейрас
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Палмейрас5 : 0Сан-Паулу
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Сан-Паулу0 : 2Палмейрас
16.10.2022 Бразилия - Серия А 32-й тур Палмейрас0 : 0Сан-Паулу
21.06.2022 Бразилия - Серия А 13-й тур Сан-Паулу1 : 2Палмейрас
18.11.2021 Бразилия - Серия А 33-й тур Палмейрас0 : 2Сан-Паулу
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2654
2 Палмейрас2653
3 Атлетико Паранаэнсе2645
4 Флуминенсе2645
5 Баия2643
6 Крузейро2642
7 Коритиба2637
8 Атлетико Минейро2536
9 Ред Булл Брагантино2535
10 Сан-Паулу2533
11 Витория2632
12 Коринтианс2632
13 Сантос2532
14 Ботафого2531
15 Гремио2528
16 Мирасол2628
17
Зона вылета
Васко да Гама2525
18
Зона вылета
Интернасьонал2625
19
Зона вылета
Ремо2623
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2517
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Палмейрас
0%
Ничья
0%
Сан-Паулу
0%

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