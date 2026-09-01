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Санкт-Паули - Вольфсбург 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
12 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Санкт-Паули
Вольфсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вольфсбург, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
16.05.2026 Германия — Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули1 : 3Вольфсбург
14.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Вольфсбург2 : 1Санкт-Паули
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 1Санкт-Паули
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Санкт-Паули0 : 0Вольфсбург
16.04.2011 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург2 : 2Санкт-Паули
21.11.2010 Германия - Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули1 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нюрнберг513
2
Повышение
Герта412
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм49
4 Вольфсбург48
5 Кайзерслаутерн48
6 Бохум46
7 Магдебург46
8 Оснабрюк46
9 Карлсруэ45
10 Энерги44
11 Арминия54
12 Гройтер Фюрт44
13 Ганновер-9654
14 Дармштадт 9854
15 Айнтрахт Б43
16
Стыковая зона
Санкт-Паули43
17
Зона вылета
Хольштайн43
18
Зона вылета
Динамо Др43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Санкт-Паули
0%
Ничья
0%
Вольфсбург
0%

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