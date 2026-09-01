Санкт-Паули - Вольфсбург 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вольфсбург, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марцель Рапп
|16.05.2026
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|16.04.2011
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|21.11.2010
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нюрнберг
|5
|13
| 2
Повышение
|Герта
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|4
|9
|4
|Вольфсбург
|4
|8
|5
|Кайзерслаутерн
|4
|8
|6
|Бохум
|4
|6
|7
|Магдебург
|4
|6
|8
|Оснабрюк
|4
|6
|9
|Карлсруэ
|4
|5
|10
|Энерги
|4
|4
|11
|Арминия
|5
|4
|12
|Гройтер Фюрт
|4
|4
|13
|Ганновер-96
|5
|4
|14
|Дармштадт 98
|5
|4
|15
|Айнтрахт Б
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Динамо Др
|4
|3