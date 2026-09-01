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Женис - Кызыл-Жар 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур
Женис
Кызыл-Жар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Кызыл-Жар, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Женис
Астана
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
12.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Кызыл-Жар4 : 0Женис
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 1Женис
18.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Женис0 : 0Кызыл-Жар
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Женис0 : 1Кызыл-Жар
06.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Кызыл-Жар4 : 0Женис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кайрат2457
2
Лига конференций
Ордабасы2455
3
Лига конференций
Астана2345
4 Окжетпес2442
5 Актобе2438
6 Елимай2332
7 Тобол2431
8 Улытау2431
9 Женис2429
10 Каспий2426
11 Кызыл-Жар2424
12 Атырау2323
13 Жетысу2422
14 Иртыш П2320
15
Зона вылета
Кайсар2420
16
Зона вылета
Алтай2420
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Женис
0%
Ничья
0%
Кызыл-Жар
0%

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