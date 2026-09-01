Кайсар - Атырау 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Атырау, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|11.04.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|25.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|10.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|28.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|25.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|24
|57
| 2
Лига конференций
|Ордабасы
|24
|55
| 3
Лига конференций
|Астана
|23
|45
|4
|Окжетпес
|24
|42
|5
|Актобе
|24
|38
|6
|Елимай
|23
|32
|7
|Тобол
|24
|31
|8
|Улытау
|24
|31
|9
|Женис
|24
|29
|10
|Каспий
|24
|26
|11
|Кызыл-Жар
|24
|24
|12
|Атырау
|23
|23
|13
|Жетысу
|24
|22
|14
|Иртыш П
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Кайсар
|24
|20
| 16
Зона вылета
|Алтай
|24
|20