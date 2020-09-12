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Гурник З - Лех П 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
12 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Гурник З
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Лех П, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Лех П
Познань
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Гурник З0 : 1Лех П
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Лех П2 : 1Гурник З
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Гурник З2 : 1Лех П
21.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Лех П2 : 0Гурник З
09.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Гурник З0 : 0Лех П
02.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Лех П1 : 1Гурник З
30.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Лех П0 : 1Гурник З
16.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Гурник З1 : 2Лех П
19.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Лех П2 : 1Гурник З
30.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Гурник З1 : 3Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П616
2
Лига чемпионов
Легия715
3
Лига Европы
Гурник З615
4
Лига конференций
Ягеллония612
5 Висла Кр711
6 Пяст710
7 Погонь69
8 Заглембе Л69
9 ГКС Катовице69
10 Корона69
11 Радомяк78
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск76
15 Мотор85
16
Зона вылета
Висла Плоцк65
17
Зона вылета
Вечиста Краков64
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гурник З
0%
Ничья
0%
Лех П
0%

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