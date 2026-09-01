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Заглембе Л - ГКС Катовице 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
12 Сентября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Заглембе Л
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - ГКС Катовице, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Заглембе Л0 : 2ГКС Катовице
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур ГКС Катовице2 : 2Заглембе Л
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур ГКС Катовице1 : 0Заглембе Л
31.08.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л1 : 0ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П616
2
Лига чемпионов
Легия715
3
Лига Европы
Гурник З615
4
Лига конференций
Ягеллония612
5 Висла Кр711
6 Пяст710
7 Погонь69
8 Заглембе Л69
9 ГКС Катовице69
10 Корона69
11 Радомяк78
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск76
15 Мотор85
16
Зона вылета
Висла Плоцк65
17
Зона вылета
Вечиста Краков64
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заглембе Л
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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