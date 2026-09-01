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Аль-Халидж - Аль-Наср 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
Аль-Халидж
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Халидж - Аль-Наср, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Халидж
Сайхат
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
14.03.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур Аль-Халидж0 : 5Аль-Наср
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср4 : 1Аль-Халидж
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Халидж
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Халидж1 : 3Аль-Наср
01.05.2024 Кубок Короля 1/2 финала Аль-Наср3 : 1Аль-Халидж
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Халидж0 : 1Аль-Наср
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Халидж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад717
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия716
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль615
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср615
5 Неом612
6 Аль-Холуд612
7 Аль-Иттифак711
8 Аль-Дирия610
9 Аль-Ахли69
10 Аль-Хазм68
11 Аль-Фейха65
12 Эр-Рияд65
13 Аль-Халидж64
14 Аль-Фатех63
15 Аль-Таавун63
16
Зона вылета
Аль-Фейсали73
17
Зона вылета
Аль-Шабаб63
18
Зона вылета
Абха61
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Аль-Халидж
0%
Ничья
0%
Аль-Наср
100%

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