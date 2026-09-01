Аль-Халидж - Аль-Наср 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Халидж - Аль-Наср, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
|Ангелос Постекоглу
|14.03.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|0 : 5
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 1
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 3
|01.05.2024
|Кубок Короля
|1/2 финала
|3 : 1
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|7
|17
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|7
|16
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|6
|15
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|6
|15
|5
|Неом
|6
|12
|6
|Аль-Холуд
|6
|12
|7
|Аль-Иттифак
|7
|11
|8
|Аль-Дирия
|6
|10
|9
|Аль-Ахли
|6
|9
|10
|Аль-Хазм
|6
|8
|11
|Аль-Фейха
|6
|5
|12
|Эр-Рияд
|6
|5
|13
|Аль-Халидж
|6
|4
|14
|Аль-Фатех
|6
|3
|15
|Аль-Таавун
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|7
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Шабаб
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Абха
|6
|1