Аль-Таавун - Аль-Хиляль 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Хиляль, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жарко Лазетич
|Симоне Индзаги
|04.04.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|2 : 2
|24.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 0
|03.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|0 : 3
|11.12.2023
|Кубок Короля
|1/4 финала
|3 : 0
|10.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|7
|17
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|7
|16
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|6
|15
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|6
|15
|5
|Аль-Холуд
|6
|12
|6
|Неом
|6
|12
|7
|Аль-Ахли
|7
|12
|8
|Аль-Иттифак
|7
|11
|9
|Аль-Дирия
|6
|10
|10
|Аль-Хазм
|7
|8
|11
|Аль-Фейха
|6
|5
|12
|Эр-Рияд
|6
|5
|13
|Аль-Халидж
|6
|4
|14
|Аль-Фатех
|6
|3
|15
|Аль-Таавун
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|7
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Шабаб
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Абха
|6
|1