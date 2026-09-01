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Аль-Таавун - Аль-Хиляль 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 18:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
Аль-Таавун
Аль-Хиляль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Хиляль, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Сербия Жарко Лазетич
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
04.04.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Аль-Хиляль2 : 2Аль-Таавун
24.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Аль-Таавун1 : 1Аль-Хиляль
15.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Таавун0 : 2Аль-Хиляль
26.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Таавун
03.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Таавун0 : 3Аль-Хиляль
11.12.2023 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Хиляль3 : 0Аль-Таавун
10.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Таавун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад717
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия716
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль615
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср615
5 Аль-Холуд612
6 Неом612
7 Аль-Ахли712
8 Аль-Иттифак711
9 Аль-Дирия610
10 Аль-Хазм78
11 Аль-Фейха65
12 Эр-Рияд65
13 Аль-Халидж64
14 Аль-Фатех63
15 Аль-Таавун63
16
Зона вылета
Аль-Фейсали73
17
Зона вылета
Аль-Шабаб63
18
Зона вылета
Абха61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аль-Таавун
0%
Ничья
0%
Аль-Хиляль
0%

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