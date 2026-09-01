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Спартак М - Ростов 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
13 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур
Спартак М
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
12.04.2026Мир Российская Премьер-лига24-й турРостов1 : 1Спартак М
21.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Спартак М5 : 2Ростов
18.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й турСпартак М1 : 1Ростов
18.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й турСпартак М1 : 2Ростов
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 1-й турРостов0 : 2Спартак М
15.05.2025Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь регионов)Спартак М1 : 2Ростов
06.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й турРостов0 : 3Спартак М
27.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матчРостов2 : 1Спартак М
05.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчСпартак М0 : 1Ростов
05.10.2024Мир Российская Премьер-лига11-й турСпартак М3 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 ЦСКА715
3 Зенит815
4 Динамо М713
5 Спартак М713
6 Динамо Мх712
7 Балтика811
8 Рубин710
9 Крылья Советов810
10 Оренбург78
11 Ростов78
12 Ахмат77
13
Стыковая зона
Локомотив М86
14
Стыковая зона
Родина84
15
Зона вылета
Акрон74
16
Зона вылета
Факел83
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Спартак М
50%
Ничья
0%
Ростов
50%

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