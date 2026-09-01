Спартак М - Ростов 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Карлос Карседо
|Джонатан Альба
|12.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|15.05.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь регионов)
|1 : 2
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Зенит
|8
|15
|4
|Динамо М
|7
|13
|5
|Спартак М
|7
|13
|6
|Динамо Мх
|7
|12
|7
|Балтика
|8
|11
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|10
|10
|Оренбург
|7
|8
|11
|Ростов
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Родина
|8
|4
| 15
Зона вылета
|Акрон
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Факел
|8
|3