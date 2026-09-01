Краснодар - Акрон 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Акрон, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Мурад Олегович Мусаев
|Срджан Благоевич
|03.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|03.05.2023
|Fonbet Кубок России
|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Зенит
|8
|15
|4
|Динамо М
|7
|13
|5
|Спартак М
|7
|13
|6
|Динамо Мх
|7
|12
|7
|Балтика
|8
|11
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|10
|10
|Оренбург
|7
|8
|11
|Ростов
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Родина
|8
|4
| 15
Зона вылета
|Акрон
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Факел
|8
|3