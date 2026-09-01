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Краснодар - Акрон 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
13 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур
Краснодар
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Акрон, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
СербияСрджан Благоевич
История личных встреч
03.05.2026Мир Российская Премьер-лига28-й турАкрон0 : 1Краснодар
13.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турКраснодар2 : 1Акрон
05.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й турКраснодар1 : 0Акрон
21.09.2024Мир Российская Премьер-лига9-й турАкрон2 : 5Краснодар
03.05.2023Fonbet Кубок РоссииФинал. Этап 1 (Путь регионов)Краснодар0 : 0 4 : 2Акрон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 ЦСКА715
3 Зенит815
4 Динамо М713
5 Спартак М713
6 Динамо Мх712
7 Балтика811
8 Рубин710
9 Крылья Советов810
10 Оренбург78
11 Ростов78
12 Ахмат77
13
Стыковая зона
Локомотив М86
14
Стыковая зона
Родина84
15
Зона вылета
Акрон74
16
Зона вылета
Факел83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Краснодар
100%
Ничья
0%
Акрон
0%

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