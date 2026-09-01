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Ленинградец - Текстильщик 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
Ленинградец
Текстильщик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Текстильщик, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Текстильщик
Иваново
Главные тренеры
РоссияСергей Иванович Подпалый
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
31.05.2026Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 16-й турТекстильщик0 : 2Ленинградец
12.04.2026Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 8-й турЛенинградец3 : 2Текстильщик
19.10.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 14-й турЛенинградец3 : 1Текстильщик
25.08.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 6-й турТекстильщик1 : 0Ленинградец
26.10.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 15-й турЛенинградец0 : 0Текстильщик
31.08.2024Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 7-й турТекстильщик0 : 2Ленинградец
16.05.2023Вторая лига - Группа 2Подгруппа А. 8-й турТекстильщик2 : 0Ленинградец
15.04.2023Вторая лига - Группа 2Подгруппа А. 3-й турЛенинградец1 : 0Текстильщик
11.05.2019Второй дивизион - Запад23-й турЛенинградец0 : 1Текстильщик
28.09.2018Второй дивизион - Запад11-й турТекстильщик3 : 1Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1025
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М919
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа916
8 Шинник914
9 Нефтехимик1012
10 Арсенал Т1012
11 Ротор1011
12 Енисей910
13 Волга Ул910
14 Ленинградец99
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик106
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ленинградец
0%
Ничья
0%
Текстильщик
0%

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