Уфа - Волга Ул 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Волга Ул, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Михаил Владимирович Белов
|21.03.2026
|Россия — Лига Pari
|25-й тур
|2 : 1
|20.10.2025
|Россия — Лига Pari
|15-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 15-й тур
|0 : 3
|13.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 0 : 2
|27.08.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 7-й тур
|0 : 1
|12.11.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 1
|23.07.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|23.10.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|29-й тур
|2 : 0
|21.07.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|15-й тур
|0 : 0
|06.05.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|3-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|10
|25
| 2
Повышение
|Велес
|10
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|10
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|9
|19
|5
|Урал
|9
|18
|6
|Спартак Кс
|9
|18
|7
|Уфа
|9
|16
|8
|Шинник
|9
|14
|9
|Нефтехимик
|10
|12
|10
|Арсенал Т
|10
|12
|11
|Ротор
|10
|11
|12
|Енисей
|9
|10
|13
|Волга Ул
|9
|10
|14
|Ленинградец
|9
|9
|15
|Челябинск
|9
|7
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|10
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|10
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|3