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Уфа - Волга Ул 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
Уфа
Волга Ул

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Волга Ул, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
РоссияОмари Михайлович Тетрадзе
РоссияМихаил Владимирович Белов
История личных встреч
21.03.2026Россия — Лига Pari25-й турУфа2 : 1Волга Ул
20.10.2025Россия — Лига Pari15-й турВолга Ул2 : 0Уфа
22.10.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 15-й турВолга Ул0 : 3Уфа
13.09.2023Fonbet Кубок России1/64 финалаВолга Ул0 : 0 0 : 2Уфа
27.08.2023Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 1-й этап. 7-й турУфа0 : 1Волга Ул
12.11.2022Россия — Мелбет Первая лига18-й турВолга Ул2 : 1Уфа
23.07.2022Россия — Мелбет Первая лига2-й турУфа2 : 1Волга Ул
23.10.2011Второй дивизион - Урал-Поволжье29-й турУфа2 : 0Волга Ул
21.07.2011Второй дивизион - Урал-Поволжье15-й турВолга Ул0 : 0Уфа
06.05.2011Второй дивизион - Урал-Поволжье3-й турУфа1 : 0Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1025
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М919
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа916
8 Шинник914
9 Нефтехимик1012
10 Арсенал Т1012
11 Ротор1011
12 Енисей910
13 Волга Ул910
14 Ленинградец99
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик106
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
Волга Ул
0%

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