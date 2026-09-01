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Торпедо М - Нижний Новгород 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
Торпедо М
Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Нижний Новгород, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
08.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Нижний Новгород4 : 0Торпедо М
19.03.2023Мир Российская Премьер-лига20-й турНижний Новгород0 : 3 ТТорпедо М
09.10.2022Мир Российская Премьер-лига12-й турТорпедо М0 : 0Нижний Новгород
20.03.2021ФНЛ - Первый дивизион31-й турНижний Новгород4 : 1Торпедо М
23.09.2020ФНЛ - Первый дивизион11-й турТорпедо М0 : 2Нижний Новгород
13.11.2019ФНЛ - Первый дивизион23-й турТорпедо М0 : 2Нижний Новгород
28.07.2019ФНЛ - Первый дивизион5-й турНижний Новгород2 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1025
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М919
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа916
8 Шинник914
9 Нефтехимик1012
10 Арсенал Т1012
11 Ротор1011
12 Енисей910
13 Волга Ул910
14 Ленинградец99
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик106
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо М
0%
Ничья
0%
Нижний Новгород
0%

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