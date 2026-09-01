Торпедо М - Нижний Новгород 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Нижний Новгород, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Александр Александрович Сторожук
|Вадим Вячеславович Гаранин
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|19.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3 Т
|09.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|20.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|4 : 1
|23.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|0 : 2
|13.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 2
|28.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|10
|25
| 2
Повышение
|Велес
|10
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|10
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|9
|19
|5
|Урал
|9
|18
|6
|Спартак Кс
|9
|18
|7
|Уфа
|9
|16
|8
|Шинник
|9
|14
|9
|Нефтехимик
|10
|12
|10
|Арсенал Т
|10
|12
|11
|Ротор
|10
|11
|12
|Енисей
|9
|10
|13
|Волга Ул
|9
|10
|14
|Ленинградец
|9
|9
|15
|Челябинск
|9
|7
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|10
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|10
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|3