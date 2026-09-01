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Арсенал Т - СКА-Хабаровск 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
Арсенал Т
СКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - СКА-Хабаровск, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Иванович Гунько
РоссияМихаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
22.03.2026Россия — Лига Pari25-й турСКА-Хабаровск1 : 3Арсенал Т
03.09.2025Россия — Лига Pari8-й турАрсенал Т3 : 1СКА-Хабаровск
13.04.2025Россия — Мелбет Первая лига28-й турСКА-Хабаровск1 : 0Арсенал Т
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турАрсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
14.04.2024Россия — Мелбет Первая лига27-й турАрсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
14.10.2023Россия — Мелбет Первая лига14-й турСКА-Хабаровск1 : 1Арсенал Т
03.06.2023Россия — Мелбет Первая лига34-й турСКА-Хабаровск6 : 0Арсенал Т
17.07.2022Россия - Мелбет Первая лига1-й турАрсенал Т3 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2017Россия - Премьер-Лига16-й турСКА-Хабаровск1 : 2Арсенал Т
24.07.2017Россия - Премьер-Лига2-й турАрсенал Т1 : 0СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1025
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М919
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа916
8 Шинник914
9 Нефтехимик1012
10 Арсенал Т1012
11 Ротор1011
12 Енисей910
13 Волга Ул910
14 Ленинградец99
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик106
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Т
0%
Ничья
0%
СКА-Хабаровск
0%

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