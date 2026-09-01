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Ротор - Енисей 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
Ротор
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Енисей, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Владимирович Парфёнов
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
30.11.2025Россия — Лига Pari21-й турЕнисей0 : 0Ротор
04.08.2025Россия — Лига Pari3-й турРотор0 : 0Енисей
04.05.2025Россия — Мелбет Первая лига31-й турРотор3 : 0Енисей
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турЕнисей2 : 0Ротор
24.04.2022ФНЛ - Первый дивизион34-й турРотор2 : 3Енисей
09.10.2021ФНЛ - Первый дивизион16-й турЕнисей1 : 1Ротор
20.02.2020Кубок ФНЛГруппа A. 3-й турРотор1 : 2Енисей
03.11.2019ФНЛ - Первый дивизион21-й турРотор2 : 1Енисей
20.07.2019ФНЛ - Первый дивизион3-й турЕнисей0 : 3Ротор
24.03.2018ФНЛ - Первый дивизион29-й турРотор1 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1025
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М919
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа916
8 Шинник914
9 Нефтехимик1012
10 Арсенал Т1012
11 Ротор1011
12 Енисей910
13 Волга Ул910
14 Ленинградец99
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик106
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ротор
0%
Ничья
0%
Енисей
0%

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