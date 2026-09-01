Ковентри Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|19
|вр
|Карл Рашворт
|4
|зщ
|Бобби Томас
|24
|зщ
|Орель Аменда
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|5
|пз
|Джек Рудони
|14
|нп
|Тайво Авонийи
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|5
|зщ
|Льюис Данк
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|35
|пз
|Малик Ялькуе
|13
|пз
|Паскаль Грос
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|Фрэнк Лэмпард
|Фабиан Марк Хюрцелер
|17.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|4
|6
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|4
|6
| 7
Лига конференций
|Ипсвич Таун
|4
|6
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|9
|Эвертон
|3
|5
|10
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|13
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|14
|Сандерленд
|3
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Фулхэм
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0