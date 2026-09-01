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Ковентри Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
13 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ковентри Сити
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
19 Англия вр Карл Рашворт
4 Англия зщ Бобби Томас
24 Швейцария зщ Орель Аменда
2 Ямайка зщ Итан Пиннок
27 Нидерланды зщ Милан ван Эвейк
3 Уэльс зщ Джей Дасилва
16 Нигерия пз Фрэнк Оньека
6 Англия пз Мэтт Граймз
5 Англия пз Джек Рудони
14 Нигерия нп Тайво Авонийи
10 Англия нп Эфрон Мэйсон-Кларк
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
5 Англия зщ Льюис Данк
21 Франция зщ Оливье Боскальи
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
29 Бельгия пз Максим Де Кёйпер
35 Кот-д&#039;Ивуар пз Малик Ялькуе
13 Германия пз Паскаль Грос
19 Греция нп Харалампос Костулас
Главные тренеры
Англия Фрэнк Лэмпард
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
17.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити48
4
Лига чемпионов
Челси47
5
Лига Европы
Брентфорд46
6
Лига Европы
Ливерпуль46
7
Лига конференций
Ипсвич Таун46
8 Ньюкасл Юнайтед35
9 Эвертон35
10 Лидс Юнайтед35
11 Ноттингем Форест45
12 Брайтон энд Хоув Альбион34
13 Манчестер Юнайтед34
14 Сандерленд34
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Фулхэм41
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур31
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
15 голосов болельщиков
Ковентри
20%
Ничья
13%
Брайтон
67%

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