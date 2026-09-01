Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|Майкл Кэррик
|Энцо Мареска
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|4
|6
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|4
|6
| 7
Лига конференций
|Ипсвич Таун
|4
|6
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|9
|Эвертон
|3
|5
|10
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|11
|Ноттингем Форест
|4
|5
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|13
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|14
|Сандерленд
|3
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Фулхэм
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0