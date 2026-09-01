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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
13 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
37 Англия пз Кобби Майну
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Бразилия пз Матеус Кунья
9 Англия пз Маркус Рашфорд
19 Камерун нп Брайан Мбемо
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
27 Португалия зщ Матеус Нунес
33 Англия зщ Нико О'Райли
5 Англия пз Эллиот Андерсон
42 Гана пз Антуан Семеньо
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
47 Англия пз Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Манчестер Сити
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити3 : 0Манчестер Юнайтед
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало манкунианского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити48
4
Лига чемпионов
Челси47
5
Лига Европы
Брентфорд46
6
Лига Европы
Ливерпуль46
7
Лига конференций
Ипсвич Таун46
8 Ньюкасл Юнайтед35
9 Эвертон35
10 Лидс Юнайтед35
11 Ноттингем Форест45
12 Брайтон энд Хоув Альбион34
13 Манчестер Юнайтед34
14 Сандерленд34
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Фулхэм41
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур31
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
45 голосов болельщиков
Ман Юнайтед
38%
Ничья
11%
Ман Сити
51%

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