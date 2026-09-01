Сельта - Малага 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Малага, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|20
|зщ
|Хави Родригес
|6
|пз
|Илаш Мориба
|8
|пз
|Мигель Роман
|17
|пз
|Хави Руэда
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|4
|зщ
|Эйнар Галилея
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|2
|пз
|Йенс Каюсте
|8
|нп
|Карлос Дотор
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|9
|нп
|Чупе
|19
|нп
|Хуан Крус
|Клаудио Хиральдес
|Хуан Фунес
|18.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|29.10.2017
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|07.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|08.01.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|29.04.2015
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|14.12.2014
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|22.03.2014
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|26.10.2013
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|4
|8
|7
|Эспаньол
|5
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Атлетико М
|4
|7
|10
|Расинг
|5
|7
|11
|Осасуна
|5
|7
|12
|Атлетик Б
|4
|6
|13
|Леванте
|4
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Хетафе
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1