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Сельта - Малага 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
13 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Сельта
Малага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Малага, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Малага
Малага
13РумынияврЙонуц Раду
2ШвециязщКарл Старфельт
3ИспаниязщМаркос Алонсо
20ИспаниязщХави Родригес
6ГвинеяпзИлаш Мориба
8ИспанияпзМигель Роман
17ИспанияпзХави Руэда
5ИспанияпзСерхио Каррейра
10ИспаниянпЯго Аспас
9ИспаниянпФерран Жутгла
19ШвециянпУиллот Сведберг
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
31ИспаниязщРафита Гарридо
15ИспаниязщАнхель Ресио
4ИспаниязщЭйнар Галилея
12ИспаниязщХосе Салинас
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
2ШвецияпзЙенс Каюсте
8ИспаниянпКарлос Дотор
10ИспаниянпДавид Ларрубия
9Испаниянп Чупе
19ИспаниянпХуан Крус
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияХуан Фунес
История личных встреч
18.03.2018Испания - Примера29-й турСельта0 : 0Малага
29.10.2017Испания - Примера10-й турМалага2 : 1Сельта
07.05.2017Испания - Примера36-й турМалага3 : 0Сельта
08.01.2017Испания - Примера17-й турСельта3 : 1Малага
08.05.2016Испания - Примера37-й турСельта1 : 0Малага
03.01.2016Испания - Примера18-й турМалага2 : 0Сельта
29.04.2015Испания - Примера34-й турСельта1 : 0Малага
14.12.2014Испания - Примера15-й турМалага1 : 0Сельта
22.03.2014Испания - Примера29-й турСельта0 : 2Малага
26.10.2013Испания - Примера10-й турМалага0 : 5Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес510
3
Лига чемпионов
Севилья510
4
Лига чемпионов
Бетис49
5
Лига Европы
Реал Мадрид49
6
Лига конференций
Депортиво48
7 Эспаньол57
8 Реал Сосьедад57
9 Атлетико М47
10 Расинг57
11 Осасуна57
12 Атлетик Б46
13 Леванте45
14 Райо Вальекано44
15 Хетафе44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сельта
100%
Ничья
0%
Малага
0%

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