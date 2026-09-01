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Леванте - Барселона 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
13 Сентября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Леванте
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Барселона, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Барселона
Барселона
13АвстралияврМэтью Райан
29ИспаниязщНачо Перес
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
2АлжирзщАйсса Манди
23ИспаниязщМануэль Санчес
18ФранцияпзЭнзо Бардели
20ИспанияпзОриоль Эренас
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
7ИспанияпзРохер Бруге
24АргентинанпТьяго Фернандес
9ИспаниянпИван Ромеро
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
24ИспаниязщЭрик Гарсия
12ИспанияпзХави Эспарт
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
7ИспанияпзФермин Лопес
17АнглияпзЭнтони Гордон
11Бразилияпз Рафинья
22ИспанияпзМарк Берналь
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
22.02.2026Испания — Примера25-й турБарселона3 : 0Леванте
23.08.2025Испания — Примера2-й турЛеванте2 : 3Барселона
10.04.2022Испания - Примера31-й турЛеванте2 : 3Барселона
26.09.2021Испания - Примера7-й турБарселона3 : 0Леванте
11.05.2021Испания - Примера36-й турЛеванте3 : 3Барселона
13.12.2020Испания - Примера13-й турБарселона1 : 0Леванте
02.02.2020Испания - Примера22-й турБарселона2 : 1Леванте
02.11.2019Испания - Примера12-й турЛеванте3 : 1Барселона
27.04.2019Испания - Примера35-й турБарселона1 : 0Леванте
17.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчБарселона3 : 0Леванте
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Леванте» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес510
3
Лига чемпионов
Севилья510
4
Лига чемпионов
Бетис49
5
Лига Европы
Реал Мадрид49
6
Лига конференций
Депортиво48
7 Эспаньол57
8 Реал Сосьедад57
9 Атлетико М47
10 Расинг57
11 Осасуна57
12 Атлетик Б46
13 Леванте45
14 Райо Вальекано44
15 Хетафе44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Леванте
20%
Ничья
0%
Барселона
80%

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