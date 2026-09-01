Леванте - Барселона 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Барселона, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Начо Перес
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|18
|пз
|Энзо Бардели
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|12
|пз
|Хави Эспарт
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|7
|пз
|Фермин Лопес
|17
|пз
|Энтони Гордон
|11
|пз
|Рафинья
|22
|пз
|Марк Берналь
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Ханс-Дитер Флик
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 0
|11.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 1
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|4
|8
|7
|Эспаньол
|5
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Атлетико М
|4
|7
|10
|Расинг
|5
|7
|11
|Осасуна
|5
|7
|12
|Атлетик Б
|4
|6
|13
|Леванте
|4
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Хетафе
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1