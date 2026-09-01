Хетафе - Депортиво 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Депортиво, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|2
|зщ
|Джене
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|23
|пз
|Орель Мангала
|11
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Марио Мартин
|19
|нп
|Энес Унал
|20
|нп
|Иван Асон
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|19
|пз
|Луисми Крус
|21
|пз
|Марио Сориано
|6
|пз
|Марк Касадо
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|32
|нп
|Бил Нсонго
|Хосе Бордалас
|Антонио Идальго Морилья
|28.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|30.09.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 1
|01.05.2016
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|30.12.2015
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|05.04.2015
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2014
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 2
|02.02.2013
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 1
|01.09.2012
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|05.02.2011
|Испания - Примера
|22-й тур
|4 : 1
|20.09.2010
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|4
|8
|7
|Эспаньол
|5
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Атлетико М
|4
|7
|10
|Расинг
|5
|7
|11
|Осасуна
|5
|7
|12
|Атлетик Б
|4
|6
|13
|Леванте
|4
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Хетафе
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1