22:51 ()
Расписание матчей
Суббота 12 сентября
Воскресенье 13 сентября
Свернуть список

Хетафе - Депортиво 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
13 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Хетафе
Депортиво

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Депортиво, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Депортиво
Ла-Корунья
13ИспанияврДавид Сория
22КолумбиязщХоан Мохика
15УругвайзщСебастьян Боселли
8СербиязщНеманья Гудель
2Тогозщ Джене
21ИспаниязщАндрес Гарсия
23БельгияпзОрель Мангала
11ИспанияпзРамон Терратс
6ИспанияпзМарио Мартин
19ТурциянпЭнес Унал
20ИспаниянпИван Асон
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
4БельгиязщЛукас Нуби
20УругвайзщХосе Хименес
12ИталияпзДжакомо Квальята
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
19ИспанияпзЛуисми Крус
21ИспанияпзМарио Сориано
6ИспанияпзМарк Касадо
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
32КамеруннпБил Нсонго
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
История личных встреч
28.02.2018Испания - Примера26-й турХетафе3 : 0Депортиво
30.09.2017Испания - Примера7-й турДепортиво2 : 1Хетафе
01.05.2016Испания - Примера36-й турДепортиво0 : 2Хетафе
30.12.2015Испания - Примера17-й турХетафе0 : 0Депортиво
05.04.2015Испания - Примера29-й турХетафе2 : 1Депортиво
31.10.2014Испания - Примера10-й турДепортиво1 : 2Хетафе
02.02.2013Испания - Примера22-й турХетафе3 : 1Депортиво
01.09.2012Испания - Примера3-й турДепортиво1 : 1Хетафе
05.02.2011Испания - Примера22-й турХетафе4 : 1Депортиво
20.09.2010Испания - Примера3-й турДепортиво2 : 2Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес510
3
Лига чемпионов
Севилья510
4
Лига чемпионов
Бетис49
5
Лига Европы
Реал Мадрид49
6
Лига конференций
Депортиво48
7 Эспаньол57
8 Реал Сосьедад57
9 Атлетико М47
10 Расинг57
11 Осасуна57
12 Атлетик Б46
13 Леванте45
14 Райо Вальекано44
15 Хетафе44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хетафе
0%
Ничья
0%
Депортиво
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close