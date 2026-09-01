22:51 ()
Расписание матчей
Суббота 12 сентября
Воскресенье 13 сентября
Свернуть список

Реал Сосьедад - Атлетико М 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
13 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Реал Сосьедад
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
19СенегалзщМамаду Сарр
17ИспаниязщСерхио Гомес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
18ИспанияпзКарлос Солер
24ХорватияпзЛука Сучич
7ИспанияпзАндер Барренечеа
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ИспанияпзПабло Барриос
23ДанияпзМортен Юльманн
20АргентинанпДжулиано Симеоне
10ИспаниянпАлекс Баэна
11НигериянпАдемола Лукман
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
18.04.2026Кубок ИспанииФиналАтлетико М2 : 2 3 : 4Реал Сосьедад
07.03.2026Испания — Примера27-й турАтлетико М3 : 2Реал Сосьедад
04.01.2026Испания — Примера18-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
10.05.2025Испания — Примера35-й турАтлетико М4 : 0Реал Сосьедад
06.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
25.05.2024Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад0 : 2Атлетико М
08.10.2023Испания - Примера9-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАтлетико М0 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес510
3
Лига чемпионов
Севилья510
4
Лига чемпионов
Бетис49
5
Лига Европы
Реал Мадрид49
6
Лига конференций
Депортиво48
7 Эспаньол57
8 Реал Сосьедад57
9 Атлетико М47
10 Расинг57
11 Осасуна57
12 Атлетик Б46
13 Леванте45
14 Райо Вальекано44
15 Хетафе44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Реал Сосьедад
50%
Ничья
0%
Атлетико М
50%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close