Реал Сосьедад - Атлетико М 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|18
|пз
|Карлос Солер
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|11
|нп
|Адемола Лукман
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|Пеллегрино Матараццо
|Диего Симеоне
|18.04.2026
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 2 3 : 4
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|4
|8
|7
|Эспаньол
|5
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Атлетико М
|4
|7
|10
|Расинг
|5
|7
|11
|Осасуна
|5
|7
|12
|Атлетик Б
|4
|6
|13
|Леванте
|4
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Хетафе
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1