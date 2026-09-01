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Лечче - Монца 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
13 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Лечче
Монца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Монца, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Монца
Монца
30ИталияврВладимиро Фальконе
25ИталиязщАнтонино Галло
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
79МавританияпзУмар Нгом
20СербияпзИван Илич
29МалипзЛассана Кулибали
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
99ШвейцариянпЖоэль Монтейру
9СербиянпНикола Штулич
20СенегалврДемба Тиам
60ИталиязщЭдди Куадио
44ИталиязщАндреа Карбони
3ИталиязщЛоренсо Луккези
19ИталияпзСамуэле Биринделли
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
28ИталияпзАндреа Кольпани
10ИталияпзПатрик Кутроне
47ПортугалиянпДани Мота
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
16.02.2025Италия — Серия А25-й турМонца0 : 0Лечче
15.12.2024Италия — Серия А16-й турЛечче2 : 1Монца
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛечче1 : 1Монца
17.09.2023Италия - Серия А4-й турМонца1 : 1Лечче
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турМонца0 : 1Лечче
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЛечче1 : 1Монца
27.02.2022Италия - Серия BСерия B. 26-й турМонца0 : 1Лечче
01.10.2021Италия - Серия BСерия B. 7-й турЛечче3 : 0Монца
04.05.2021Италия - Серия BСерия B. 36-й турМонца1 : 0Лечче
04.01.2021Италия - Серия BСерия B. 17-й турЛечче0 : 0Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Лацио39
4
Лига чемпионов
Ювентус37
5
Лига Европы
Милан37
6
Лига конференций
Комо37
7 Фрозиноне47
8 Аталанта36
9 Кальяри36
10 Сассуоло34
11 Удинезе34
12 Торино33
13 Наполи33
14 Лечче33
15 Фиорентина43
16 Парма31
17 Монца31
18
Зона вылета
Болонья31
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лечче
0%
Ничья
0%
Монца
0%

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