Лечче - Монца 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Монца, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|25
|зщ
|Антонино Галло
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|79
|пз
|Умар Нгом
|20
|пз
|Иван Илич
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
|9
|нп
|Никола Штулич
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|10
|пз
|Патрик Кутроне
|47
|нп
|Дани Мота
|Эусебио Ди Франческо
|Иван Юрич
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 1
|01.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|3 : 0
|04.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 0
|04.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Милан
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Комо
|3
|7
|7
|Фрозиноне
|4
|7
|8
|Аталанта
|3
|6
|9
|Кальяри
|3
|6
|10
|Сассуоло
|3
|4
|11
|Удинезе
|3
|4
|12
|Торино
|3
|3
|13
|Наполи
|3
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|3
|1
|17
|Монца
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0