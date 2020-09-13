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Наполи - Болонья 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
13 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Наполи
Болонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
68СловакияпзСтанислав Лоботка
6ШотландияпзБилли Гилмор
11БельгияпзКевин Де Брёйне
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
7БразилиянпДавид Нерес
1ПольшаврЛукаш Скорупски
2ШвециязщЭмиль Хольм
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
5НорвегиязщЭйвинн Хелланн
33ИспаниязщХуан Миранда
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
21ДанияпзЙенс Одгор
6ХорватияпзНикола Моро
28ИталиянпНиколо Камбьяги
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ГерманияДоменико Тедеско
История личных встреч
11.05.2026Италия — Серия А36-й турНаполи2 : 3Болонья
22.12.2025Суперкубок ИталииФиналНаполи2 : 0Болонья
09.11.2025Италия — Серия А11-й турБолонья2 : 0Наполи
07.04.2025Италия — Серия А31-й турБолонья1 : 1Наполи
25.08.2024Италия — Серия А2-й турНаполи3 : 0Болонья
11.05.2024Италия - Серия А36-й турНаполи0 : 2Болонья
24.09.2023Италия - Серия А5-й турБолонья0 : 0Наполи
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турБолонья2 : 2Наполи
16.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турНаполи3 : 2Болонья
17.01.2022Италия - Серия А22-й турБолонья0 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Лацио39
4
Лига чемпионов
Ювентус37
5
Лига Европы
Милан37
6
Лига конференций
Комо37
7 Фрозиноне47
8 Аталанта36
9 Кальяри36
10 Сассуоло34
11 Удинезе34
12 Торино33
13 Наполи33
14 Лечче33
15 Фиорентина43
16 Парма31
17 Монца31
18
Зона вылета
Болонья31
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Наполи
100%
Ничья
0%
Болонья
0%

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