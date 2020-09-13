Наполи - Болонья 13 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|6
|пз
|Билли Гилмор
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|7
|нп
|Давид Нерес
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|5
|зщ
|Эйвинн Хелланн
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|21
|пз
|Йенс Одгор
|6
|пз
|Никола Моро
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|Массимилиано Аллегри
|Доменико Тедеско
|11.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 3
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|07.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Милан
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Комо
|3
|7
|7
|Фрозиноне
|4
|7
|8
|Аталанта
|3
|6
|9
|Кальяри
|3
|6
|10
|Сассуоло
|3
|4
|11
|Удинезе
|3
|4
|12
|Торино
|3
|3
|13
|Наполи
|3
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|3
|1
|17
|Монца
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0