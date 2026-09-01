Сассуоло - Ювентус 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|21
|зщ
|Джей Идзес
|16
|зщ
|Федде Лейсен
|3
|зщ
|Джош Дойг
|17
|пз
|Василие Аджич
|18
|пз
|Неманья Матич
|35
|пз
|Лука Липани
|9
|нп
|Кирон Боуи
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|2
|зщ
|Зеки Челик
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|31
|нп
|Николас Гонсалес
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
|Лучано Спаллетти
|21.03.2026
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|16.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 0
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|3 : 0
|25.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Милан
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Комо
|3
|7
|7
|Фрозиноне
|4
|7
|8
|Аталанта
|3
|6
|9
|Кальяри
|3
|6
|10
|Сассуоло
|3
|4
|11
|Удинезе
|3
|4
|12
|Торино
|3
|3
|13
|Наполи
|3
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|3
|1
|17
|Монца
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0