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Сассуоло - Ювентус 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
13 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Сассуоло
Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
49КосововрАриянет Мурич
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
21ИндонезиязщДжей Идзес
16БельгиязщФедде Лейсен
3ШотландиязщДжош Дойг
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
18СербияпзНеманья Матич
35ИталияпзЛука Липани
9ШотландиянпКирон Боуи
45ФранциянпАрман Лорьенте
10ИталиянпДоменико Берарди
25ИталияврГульельмо Викарио
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
26КолумбиязщДжон Лукуми
2ТурциязщЗеки Челик
8НидерландыпзТён Копмейнерс
12БразилияпзДуглас Луис
7ПортугалияпзШику Консейсау
9ФранциянпРандаль Коло Муани
31АргентинанпНиколас Гонсалес
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
21.03.2026Италия — Серия А30-й турЮвентус1 : 1Сассуоло
06.01.2026Италия — Серия А19-й турСассуоло0 : 3Ювентус
16.01.2024Италия - Серия А20-й турЮвентус3 : 0Сассуоло
23.09.2023Италия - Серия А5-й турСассуоло4 : 2Ювентус
16.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турСассуоло1 : 0Ювентус
15.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турЮвентус3 : 0Сассуоло
25.04.2022Италия - Серия А34-й турСассуоло1 : 2Ювентус
10.02.2022Кубок Италии1/4 финалаЮвентус2 : 1Сассуоло
27.10.2021Италия - Серия А10-й турЮвентус1 : 2Сассуоло
12.05.2021Италия - Серия А36-й турСассуоло1 : 3Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Лацио39
4
Лига чемпионов
Ювентус37
5
Лига Европы
Милан37
6
Лига конференций
Комо37
7 Фрозиноне47
8 Аталанта36
9 Кальяри36
10 Сассуоло34
11 Удинезе34
12 Торино33
13 Наполи33
14 Лечче33
15 Фиорентина43
16 Парма31
17 Монца31
18
Зона вылета
Болонья31
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сассуоло
100%
Ничья
0%
Ювентус
0%

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