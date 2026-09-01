РБ Лейпциг - Гамбург 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Гамбург, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Браян Груда
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
|7
|нп
|Антонио Нуса
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|43
|зщ
|Шафик Нанджа
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|21
|пз
|Николай Ремберг
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|20
|пз
|Фабиу Виейра
|27
|нп
|Патсон Дака
|Мартин Гастон Демикелис
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 0
|23.04.2019
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 3
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|08.09.2017
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|11.02.2017
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 3
|17.09.2016
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Бавария
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Байер
|3
|4
|7
|Майнц
|3
|4
|8
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|9
|Шальке-04
|3
|4
|10
|РБ Лейпциг
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|3
|3
|12
|Вердер
|2
|3
|13
|Штутгарт
|3
|3
|14
|Кёльн
|2
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0