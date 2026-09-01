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РБ Лейпциг - Гамбург 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
РБ Лейпциг
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Гамбург, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Гамбург
Гамбург
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
13 Австрия пз Николас Зайвальд
6 Нидерланды пз Эзехил Банзюзи
21 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
10 Германия пз Браян Груда
28 Франция нп Кристофер Нкунку
7 Норвегия нп Антонио Нуса
1 Португалия вр Даниэл Хойер
24 Аргентина зщ Николас Капальдо
23 Германия зщ Джордан Торунарига
43 Германия зщ Шафик Нанджа
7 Марокко пз Закария Эль-Уахди
21 Германия пз Николай Ремберг
3 Норвегия пз Давид Мёллер Вольфе
11 Дания пз Альберт Грёнбек
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
20 Португалия пз Фабиу Виейра
27 Замбия нп Патсон Дака
Главные тренеры
Аргентина Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 2РБ Лейпциг
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур РБ Лейпциг2 : 1Гамбург
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала РБ Лейпциг4 : 0Гамбург
23.04.2019 Кубок Германии 1/2 финала Гамбург1 : 3РБ Лейпциг
27.01.2018 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 1Гамбург
08.09.2017 Германия - Бундеслига 3-й тур Гамбург0 : 2РБ Лейпциг
11.02.2017 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг0 : 3Гамбург
17.09.2016 Германия - Бундеслига 3-й тур Гамбург0 : 4РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Бавария24
6
Лига конференций
Байер34
7 Майнц34
8 Айнтрахт Ф34
9 Шальке-0434
10 РБ Лейпциг23
11 Хоффенхайм33
12 Вердер23
13 Штутгарт33
14 Кёльн23
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Гамбург20
18
Зона вылета
Боруссия М30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
РБ Лейпциг
0%
Ничья
0%
Гамбург
0%

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