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Эльверсберг - Бавария 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
13 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Эльверсберг
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Бавария, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Бавария
Мюнхен
20 Австрия вр Николас Криштоф
30 Германия зщ Ян Гиамера
19 Германия зщ Лукас Пинкерт
31 Германия зщ Максимилиан Рор
21 Германия зщ Лассе Гюнтер
43 Германия пз Феликс Кайдел
8 Польша пз Лукаш Поремба
25 Болгария пз Лукас Петков
40 Германия пз Франсис-Икечукву Оньека
39 США пз Коул Кэмпбелл
42 Франция нп Давид Моква
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
6 Германия пз Йозуа Киммих
42 Германия пз Леннарт Карл
11 Германия пз Натаниэль Браун
14 Колумбия пз Луис Диас
8 Германия пз Том Бишоф
17 Франция пз Майкл Олисе
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
05.09.2026 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 4Эльверсберг
29.08.2026 Германия — Бундеслига 1-й тур Эльверсберг3 : 2
22.08.2026 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Эльверсберг
17.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Эльверсберг3 : 0
10.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 1Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д39
3
Лига чемпионов
Аугсбург37
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Бавария24
6
Лига конференций
Байер34
7 Майнц34
8 Айнтрахт Ф34
9 Шальке-0434
10 РБ Лейпциг23
11 Хоффенхайм33
12 Вердер23
13 Штутгарт33
14 Кёльн23
15 Падерборн 0731
16
Стыковая зона
Унион31
17
Зона вылета
Гамбург20
18
Зона вылета
Боруссия М30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эльверсберг
0%
Ничья
0%
Бавария
0%

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