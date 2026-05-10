Эльверсберг - Бавария 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Бавария, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20
|вр
|Николас Криштоф
|30
|зщ
|Ян Гиамера
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|40
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
|39
|пз
|Коул Кэмпбелл
|42
|нп
|Давид Моква
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Леннарт Карл
|11
|пз
|Натаниэль Браун
|14
|пз
|Луис Диас
|8
|пз
|Том Бишоф
|17
|пз
|Майкл Олисе
|9
|нп
|Гарри Кейн
|Венсан Компани
|05.09.2026
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 4
|29.08.2026
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|22.08.2026
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|17.05.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Бавария
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Байер
|3
|4
|7
|Майнц
|3
|4
|8
|Айнтрахт Ф
|3
|4
|9
|Шальке-04
|3
|4
|10
|РБ Лейпциг
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|3
|3
|12
|Вердер
|2
|3
|13
|Штутгарт
|3
|3
|14
|Кёльн
|2
|3
|15
|Падерборн 07
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Унион
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|3
|0