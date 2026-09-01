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Лилль - Труа 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
13 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Лилль
Труа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Труа, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Труа
Труа
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
11НорвегияпзОсам Сахрауи
18ЯпониянпАясэ Уэда
33АвстралияврПатрик Бич
2ФранциязщLucas Maronnier
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
31ФранциязщNoah Donkor
8СенегалпзМухамед Диоп
17ФранцияпзАнтуан Миль
22ФранцияпзЮго Пикар
11ФранцияпзИрон Гомис
7ФранцияпзКандет Диавара
20ФранциянпРено Рипар
Главные тренеры
ИталияДавиде Анчелотти
История личных встреч
03.06.2023Франция - Лига 138-й турТруа1 : 1Лилль
15.01.2023Франция - Лига 119-й турЛилль5 : 1Труа
08.01.2023Кубок Франции1/32 финалаЛилль2 : 0Труа
01.05.2022Франция - Лига 135-й турТруа3 : 0Лилль
04.12.2021Франция - Лига 117-й турЛилль2 : 1Труа
20.01.2018Франция - Лига 122-й турТруа1 : 0Лилль
14.10.2017Франция - Лига 19-й турЛилль2 : 2Труа
23.01.2016Франция - Лига 122-й турЛилль1 : 3Труа
21.11.2015Франция - Лига 114-й турТруа1 : 1Лилль
28.10.2015Франция - Кубок лиги1/16 финалаЛилль2 : 1Труа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ренн410
2
Лига чемпионов
Монако39
3
Лига чемпионов
Париж37
4
Лига чемпионов
Лион37
5
Лига Европы
Лилль37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель43
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Лилль
100%
Ничья
0%
Труа
0%

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