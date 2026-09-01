Лилль - Труа 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Труа, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|18
|нп
|Аясэ Уэда
|33
|вр
|Патрик Бич
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|31
|зщ
|Noah Donkor
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|17
|пз
|Антуан Миль
|22
|пз
|Юго Пикар
|11
|пз
|Ирон Гомис
|7
|пз
|Кандет Диавара
|20
|нп
|Рено Рипар
|Давиде Анчелотти
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 1
|08.01.2023
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 0
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|14.10.2017
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|23.01.2016
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|21.11.2015
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Лилль
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|4
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0