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Ле-Ман - Ланс 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция), вместимость: 25064
13 Сентября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ле-Ман
Ланс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ле-Ман - Ланс, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ле-Ман
Ле-Ман
Ланс
Ланс
1ФранцияврЭван Атфу
15ФранциязщNoa Boisse
5ФранциязщАроль Войе
26ФранциязщРайан Бамба
22ФранциязщLucas Calodat
17ФранциязщСамюэль Йоху
11ФранцияпзAdil Bourabaa
8ФранцияпзАлександр Лоре
13СенегалпзХабиб Диалло
10ФранциянпJean Vercruysse
14ЦАРнпЛуи Мафута
40ФранцияврРобен Риссер
32ФранциязщКиллиан Антонио
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
20ФранциязщЖан-Клер Тодибо
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
21МалипзАмаду Айдара
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
10ФранцияпзФлорьян Товен
9БельгияпзТорган Азар
19СенегалнпАбдалла Сима
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
27.07.2019Франция - Лига 21-й турЛе-Ман1 : 2Ланс
06.02.2010Франция - Лига 123-й турЛанс2 : 1Ле-Ман
27.09.2009Франция - Лига 17-й турЛе-Ман3 : 0Ланс
26.04.2008Франция - Лига 135-й турЛе-Ман3 : 2Ланс
08.12.2007Франция - Лига 117-й турЛанс1 : 3Ле-Ман
21.04.2007Франция - Лига 133-й турЛанс2 : 0Ле-Ман
26.11.2006Франция - Лига 115-й турЛе-Ман1 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ренн410
2
Лига чемпионов
Монако39
3
Лига чемпионов
Париж37
4
Лига чемпионов
Лион37
5
Лига Европы
Лилль37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель43
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ле-Ман
0%
Ничья
0%
Ланс
0%

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