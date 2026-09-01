Ле-Ман - Ланс 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ле-Ман - Ланс, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мари-Марвенг (Ле-Ман, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эван Атфу
|15
|зщ
|Noa Boisse
|5
|зщ
|Ароль Войе
|26
|зщ
|Райан Бамба
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|11
|пз
|Adil Bourabaa
|8
|пз
|Александр Лоре
|13
|пз
|Хабиб Диалло
|10
|нп
|Jean Vercruysse
|14
|нп
|Луи Мафута
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|21
|пз
|Амаду Айдара
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|10
|пз
|Флорьян Товен
|9
|пз
|Торган Азар
|19
|нп
|Абдалла Сима
|Дино Топпмёллер
|27.07.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2010
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|27.09.2009
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|26.04.2008
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 2
|08.12.2007
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|21.04.2007
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|26.11.2006
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Лилль
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|4
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0