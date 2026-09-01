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Брест - ПСЖ 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
13 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Брест
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
1НорвегияврЭгиль Сельвик
71ФранциязщРафаэль Ле Ген
4ФранциязщГотье Льорис
2ФранциязщБрэдли Локо
70ФранциязщКенни Лала
8ФранцияпзЮго Маньетти
9СенегалпзПате Мбуп
23МалипзКамори Думбия
13ФранцияпзЖорис Шотар
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
8ИспанияпзФабиан Руис
14ФранциянпДезире Дуэ
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
10ФранциянпУсман Дембеле
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
10.05.2026Франция — Лига 133-й турПСЖ1 : 0Брест
25.10.2025Франция — Лига 19-й турБрест0 : 3ПСЖ
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчПСЖ7 : 0Брест
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБрест0 : 3ПСЖ
01.02.2025Франция — Лига 120-й турБрест2 : 5ПСЖ
14.09.2024Франция — Лига 14-й турПСЖ3 : 1Брест
07.02.2024Кубок Франции1/8 финалаПСЖ3 : 1Брест
28.01.2024Франция - Лига 119-й турПСЖ2 : 2Брест
29.10.2023Франция - Лига 110-й турБрест2 : 3ПСЖ
11.03.2023Франция - Лига 127-й турБрест1 : 2ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ренн410
2
Лига чемпионов
Монако39
3
Лига чемпионов
Париж37
4
Лига чемпионов
Лион37
5
Лига Европы
Лилль37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель43
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Брест
0%
Ничья
0%
ПСЖ
100%

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