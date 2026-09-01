Брест - ПСЖ 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|71
|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|70
|зщ
|Кенни Лала
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Пате Мбуп
|23
|пз
|Камори Думбия
|13
|пз
|Жорис Шотар
|17
|нп
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|Луис Энрике
|10.05.2026
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ренн
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Лилль
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|4
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0