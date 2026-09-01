Интер Майами - Нэшвилл 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Нэшвилл, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хавьер Маскерано
|16.08.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|09.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|4 : 0
|02.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|25.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|3 : 1
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 5
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|30.06.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|21.04.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|31.08.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|20.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|1 : 1 9 : 10
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|24
|53
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|46
|3
|Интер Майами
|24
|44
|4
|Хьюстон Динамо
|24
|43
|5
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|40
|6
|Лос-Анджелес
|25
|40
|7
|Даллас
|24
|40
|8
|Чикаго Файр
|23
|39
|9
|Шарлотт
|24
|39
|10
|Сан-Хосе Эртквейкс
|24
|38
|11
|Сент-Луис Сити
|24
|38
|12
|Колорадо Рэпидз
|24
|32
|13
|Портленд Тимберс
|24
|32
|14
|Орландо Сити
|24
|31
|15
|Цинциннати
|23
|31
|16
|Сан-Диего
|24
|30
|17
|Филадельфия Юнион
|24
|30
|18
|Реал Солт-Лейк
|23
|29
|19
|Нью-Йорк Сити
|24
|29
|20
|Миннесота Юнайтед
|24
|29
|21
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|29
|22
|Торонто
|24
|29
|23
|Ди-Си Юнайтед
|23
|28
|24
|Сиэтл Саундерс
|22
|27
|25
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|27
|26
|Остин
|24
|26
|27
|Коламбус Крю
|24
|23
|28
|Атланта Юнайтед
|24
|22
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|21
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|46
|2
|Хьюстон Динамо
|24
|43
|3
|Лос-Анджелес
|25
|40
|4
|Даллас
|24
|40
|5
|Сан-Хосе Эртквейкс
|24
|38
|6
|Сент-Луис Сити
|24
|38
|7
|Колорадо Рэпидз
|24
|32
|8
|Портленд Тимберс
|24
|32
|9
|Сан-Диего
|24
|30
|10
|Реал Солт-Лейк
|23
|29
|11
|Миннесота Юнайтед
|24
|29
|12
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|29
|13
|Сиэтл Саундерс
|22
|27
|14
|Остин
|24
|26
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|24
|53
|2
|Интер Майами
|24
|44
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|40
|4
|Чикаго Файр
|23
|39
|5
|Шарлотт
|24
|39
|6
|Орландо Сити
|24
|31
|7
|Цинциннати
|23
|31
|8
|Филадельфия Юнион
|24
|30
|9
|Нью-Йорк Сити
|24
|29
|10
|Торонто
|24
|29
|11
|Ди-Си Юнайтед
|23
|28
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|27
|13
|Коламбус Крю
|24
|23
|14
|Атланта Юнайтед
|24
|22
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|21