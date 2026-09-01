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Интер Майами - Нэшвилл 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
13 Сентября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Нэшвилл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Нэшвилл, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Нэшвилл
Нэшвилл
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
16.08.2026 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл4 : 1Интер Майами
09.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами4 : 0Нэшвилл
02.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Нэшвилл2 : 1Интер Майами
25.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами3 : 1Нэшвилл
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл2 : 5Интер Майами
13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Нэшвилл
30.06.2024 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл1 : 2Интер Майами
21.04.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1Нэшвилл
31.08.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 0Нэшвилл
20.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Финал Нэшвилл1 : 1 9 : 10Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл2453
2 Ванкувер Уайткэпс2346
3 Интер Майами2444
4 Хьюстон Динамо2443
5 Нью-Инглэнд Революшн2440
6 Лос-Анджелес2540
7 Даллас2440
8 Чикаго Файр2339
9 Шарлотт2439
10 Сан-Хосе Эртквейкс2438
11 Сент-Луис Сити2438
12 Колорадо Рэпидз2432
13 Портленд Тимберс2432
14 Орландо Сити2431
15 Цинциннати2331
16 Сан-Диего2430
17 Филадельфия Юнион2430
18 Реал Солт-Лейк2329
19 Нью-Йорк Сити2429
20 Миннесота Юнайтед2429
21 Лос-Анджелес Гэлакси2529
22 Торонто2429
23 Ди-Си Юнайтед2328
24 Сиэтл Саундерс2227
25 Нью-Йорк Ред Буллз2427
26 Остин2426
27 Коламбус Крю2423
28 Атланта Юнайтед2422
29 Клёб де Фут Монреаль2421
30 Спортинг Канзас-Сити2315
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс2346
2 Хьюстон Динамо2443
3 Лос-Анджелес2540
4 Даллас2440
5 Сан-Хосе Эртквейкс2438
6 Сент-Луис Сити2438
7 Колорадо Рэпидз2432
8 Портленд Тимберс2432
9 Сан-Диего2430
10 Реал Солт-Лейк2329
11 Миннесота Юнайтед2429
12 Лос-Анджелес Гэлакси2529
13 Сиэтл Саундерс2227
14 Остин2426
15 Спортинг Канзас-Сити2315
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл2453
2 Интер Майами2444
3 Нью-Инглэнд Революшн2440
4 Чикаго Файр2339
5 Шарлотт2439
6 Орландо Сити2431
7 Цинциннати2331
8 Филадельфия Юнион2430
9 Нью-Йорк Сити2429
10 Торонто2429
11 Ди-Си Юнайтед2328
12 Нью-Йорк Ред Буллз2427
13 Коламбус Крю2423
14 Атланта Юнайтед2422
15 Клёб де Фут Монреаль2421
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Интер Майами
75%
Ничья
25%
Нэшвилл
0%

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