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Бенфика - Жил Висенте 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
13 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Бенфика
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
24 Португалия вр Самуэл Суареш
58 Португалия зщ Даниэл Банжаки
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
36 Португалия пз Жоау Пальинья
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
27 Португалия пз Рафаэл Силва
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
30 Бразилия вр Лукау
47 Португалия зщ Рикарду Эсгаю
4 Франция зщ Марвен Элимби
39 Ангола зщ Жонатан Буату
45 Кабо-Верде зщ Давид Морейра
6 Португалия пз Зе Карлуш
86 Португалия пз Диогу Приосте
77 Бразилия пз Мурило
20 Португалия пз Gil Martins
11 Португалия пз Joelson Fernandes
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
02.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте1 : 2Бенфика
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика2 : 1Жил Висенте
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте0 : 3Бенфика
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика5 : 1Жил Висенте
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Жил Висенте
26.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Жил Висенте2 : 3Бенфика
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика3 : 1Жил Висенте
02.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
21.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Жил Висенте47
8 Брага47
9 Маритиму57
10 Алверка65
11 Академику55
12 Витория Гимарайнш54
13 Морейренсе54
14 Насьонал64
15 Фамаликан53
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бенфика
0%
Ничья
0%
Жил Висенте
0%

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