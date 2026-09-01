Бенфика - Жил Висенте 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|45
|зщ
|Давид Морейра
|6
|пз
|Зе Карлуш
|86
|пз
|Диогу Приосте
|77
|пз
|Мурило
|20
|пз
|Gil Martins
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|Марку Силва
|02.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Брага
|4
|7
|9
|Маритиму
|5
|7
|10
|Алверка
|6
|5
|11
|Академику
|5
|5
|12
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|13
|Морейренсе
|5
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Фамаликан
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|5
|1