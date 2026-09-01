Арока - Санта-Клара 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Санта-Клара, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.05.2026
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|16.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|11.04.2018
|Португалия - Сегунда
|33-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Брага
|4
|7
|9
|Маритиму
|5
|7
|10
|Алверка
|6
|5
|11
|Академику
|5
|5
|12
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|13
|Морейренсе
|5
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Фамаликан
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|5
|1