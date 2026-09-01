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Арока - Санта-Клара 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
13 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
Арока
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Санта-Клара, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
02.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур Арока2 : 2Санта-Клара
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 0Арока
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Санта-Клара2 : 0Арока
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Арока1 : 0Санта-Клара
11.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Арока1 : 0Санта-Клара
16.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа G. 5-й тур Санта-Клара1 : 2Арока
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Санта-Клара1 : 2Арока
15.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Арока1 : 1Санта-Клара
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Санта-Клара2 : 1Арока
11.04.2018 Португалия - Сегунда 33-й тур Санта-Клара0 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Жил Висенте47
8 Брага47
9 Маритиму57
10 Алверка65
11 Академику55
12 Витория Гимарайнш54
13 Морейренсе54
14 Насьонал64
15 Фамаликан53
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арока
0%
Ничья
0%
Санта-Клара
0%

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