Фамаликан - Спортинг 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Финн ван Бремен
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|28
|зщ
|Педру Бонду
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|8
|пз
|Маркос Пенья
|18
|пз
|Ромео Беней
|19
|пз
|Паулу Морейра
|11
|нп
|Оскар Аранда
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Родриго Саласар
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
|Карлуш Карвальял
|Руй Боржеш
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|16.04.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Брага
|4
|7
|9
|Маритиму
|5
|7
|10
|Алверка
|6
|5
|11
|Академику
|5
|5
|12
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|13
|Морейренсе
|5
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Фамаликан
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|5
|1