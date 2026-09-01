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Фамаликан - Спортинг 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
13 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фамаликан
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Спортинг
Лиссабон
25ЧерногорияврЛазар Царевич
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
4НидерландызщФинн ван Бремен
3ЭквадорзщЛеонардо Реальпе
28АнголазщПедру Бонду
14ПортугалияпзМатиаш Де Аморим
8ИспанияпзМаркос Пенья
18ШвейцарияпзРомео Беней
19ПортугалияпзПаулу Морейра
11ИспаниянпОскар Аранда
70ГрециянпГеоргиос Куциас
1ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5ИспанияпзСерхи Альтмира
77ИталияпзИсса Думбия
10МозамбикпзДжени Катамо
17УругвайпзРодриго Саласар
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
97КолумбиянпЛуис Суарес
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
15.02.2026Португалия — Примейра22-й турСпортинг1 : 0Фамаликан
13.09.2025Португалия — Примейра5-й турФамаликан1 : 2Спортинг
15.03.2025Португалия — Примейра26-й турСпортинг3 : 1Фамаликан
26.10.2024Португалия — Примейра9-й турФамаликан0 : 3Спортинг
16.04.2024Португалия — Примейра20-й турФамаликан0 : 1Спортинг
27.08.2023Португалия — Примейра3-й турСпортинг1 : 0Фамаликан
30.04.2023Португалия - Примейра30-й турСпортинг2 : 1Фамаликан
13.11.2022Португалия - Примейра13-й турФамаликан1 : 2Спортинг
06.02.2022Португалия - Примейра21-й турСпортинг2 : 0Фамаликан
26.10.2021Португалия - Кубок лигиГруппа B. 2-й турСпортинг2 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Жил Висенте47
8 Брага47
9 Маритиму57
10 Алверка65
11 Академику55
12 Витория Гимарайнш54
13 Морейренсе54
14 Насьонал64
15 Фамаликан53
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фамаликан
0%
Ничья
0%
Спортинг
100%

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